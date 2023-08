La Fórmula 1 coge velocidad y no descansará este fin de semana. Los equipos están ya trasladando todo su material a tierras italianas para rodar, apenas cinco días después del GP de los Países Bajos, en el templo de la velocidad.

Tras una de las carreras más vibrantes de los últimos años, el 'Gran Circo' llega al Gran Premio de Italia con la idea de probar el nuevo formato de clasificación 'ATA' (Alternative Tyre Allocation o Asignación Alternativa de Neumáticos).

Un formato que tiene como objetivo reducir notablemente el número de neumáticos que viajan a cada Gran Premio y realizar, así, un paso más hacia una competición neutra en emisiones de carbono para el año 2030.

Este estilo de clasificación consiste en que, si bien es cierto que las sesiones seguirán durando lo mismo, los pilotos únicamente podrán utilizar un tipo de neumático obligatorio por sesión. Es decir, neumático duro en la Q1, medio en la Q2 y blando en la Q3.

No obstante, este formato no está libre de polémica. Y es que la realidad es que no es bien recibido por gran parte de la parrilla tras su mala adaptación en el Hungaroring. El propio Fernando Alonso ya se encargó de criticarlo tras el GP de Hungría.

"El nuevo formato de clasificación me parece horrible. No creo que haya añadido mucho a la clasificación. La gente lo que quiere ver es una clasificación donde intentemos ir lo más rápido", aseguró el piloto asturiano en los micrófonos de 'Dazn'.

Y razón no le falta al español, pues, si los pilotos están obligados a ahorrar neumáticos para la clasificación, no podrán practicar con dichos neumáticos en las sesiones de entrenamientos libres. Sin embargo, habrá que esperar a que se dispute esta nueva 'clasificación experimental' para ver si se adapta y optimiza mejor en tierras italianas.