La llamativa reflexión de Briatore sobre el futuro de Alonso: "Es la ley del mercado..."

El magnate italiano ha vuelto a demostrar en unas declaraciones recientes su gran estima por el asturiano, quien aún tiene pendiente tomar una decisión acerca de su futuro de cara a la próxima temporada.

El futuro de Fernando Alonso continúa siendo una de las mayores incógnitas de la Fórmula 1. Más aún después de sus llamativas declaraciones en Barcelona, donde afirmaba que todavía no ha tomado una decisión. Todas las opciones son viables, desde la permanencia en Aston Martin o la llegada a otro equipo, hasta la retirada de la competición.

Ante esta situación, son muchos los equipos que querrían aprovecharse del talento y la veteranía del asturiano. Flavio Briatore lo sabe bien y es una de las figuras de la parrilla que mejor conoce a Fernando. El asesor ejecutivo de Alpine declaró "estar contento con sus pilotos", Franco Colapinto y Pierre Gasly, que están mostrando una gran mejora respecto la decepcionante temporada 2025.

Aunque el magnate italiano dejaba caer, "evaluaremos las oportunidades, es la ley del mercado". Luego, como recoge el portal italiano 'Auto Moto', Briatore no ocultó su admiración por Alonso: "Desafortunadamente, Fernando no tiene un coche competitivo este año, pero en cuanto ve un atisbo de esperanza, lo aprovecha. Fernando es un fenómeno".

De esta manera aparece la posibilidad de un posible regreso del asturiano a Alpine, donde no le terminó de ir bien en el pasado. A Briatore le gusta Fernando y probablemente sea uno de los miembros del 'paddock' que más tiempo ha compartido con él.

Habrá que esperar por el momento para conocer el futuro de Alonso, pero las intenciones del empresario italiano parecen claras: "Mi trabajo es entender hasta dónde podemos llegar con los pilotos que tenemos y, si es necesario, cambiarlos. Veremos que sucede en el futuro".

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