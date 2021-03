Aston Martin estrena a Sebastian Vettel como nuevo piloto de su escudería para la temporada 2021. La marca británica ya ha mostrado su satisfacción al tener al tetracampeón del mundo en su 'box'. Pero el director técnico de la antigua Racing Point, ha ido más allá. Andrew Green ha llegado a asegurar que la conducción del alemán es menos agresiva que la de Checo Pérez, su antecesor en el monoplaza del equipo de Silverstone.

"Vettel tiene su propio estilo de pilotaje, pero no es diferente al estilo de conducción que hemos visto en otros pilotos. Diría que no es tan extremo como el piloto al que reemplaza, que tenía un estilo de pilotaje muy extremo y era difícil adaptarlo a todos los trazados. Brillaba en algunos circuitos y no en otros", ha asegurado Green en una entrevista a 'AutoSport'

Lo cierto es que Checo Pérez correrá con Red Bull tras dejar muy buenas sensaciones en la temporada pasada. El mexicano quedó cuarto en el mundial de pilotos y dio la única victoria de la temporada para Racing Point en el último Gran Premio de Sakhir remontando desde la última hasta la primera posición.

[[H3 Vettel: "Sigue habiendo un campeón en mí"]]

Mientras tanto el expiloto de Ferrari se siente emocionado en su nueva etapa como piloto de Aston Martin. El alemán cree que a pesar de sus 33 años, puede volver a ser competitivo tras la última temporada. Una temporada en la que estuvo muy lejos de su mejor nivel, donde se quedó lejos de competir el mundial a Mercedes. A pesar de ello recuerda los cinco años anteriores en el 'Cavallino Rampante', donde siempre estuvieron un paso por detrás de la escudería de Brackley.

"Creo que estuvimos cerca con Ferrari, pero nunca lo suficientemente cerca como para tener opciones reales en las últimas dos o tres carreras, así que no creo que sea una cuestión de edad. Creo que sigue habiendo un campeón en mí. Ha estado siempre en mí y probablemente fue un gran alivio ganar el primer campeonato en 2010, sabiendo que puedes hacerlo y desde entonces no veo la razón para pensar que no sigue por ahí", comenta.