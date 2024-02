Con la presentación del AMR24 de Aston Martin a la vuelta de la esquina, la marca de Silverstone va dejando poco a poco miguitas de pan como avance del que será el nuevo coche de Fernando Alonso. Para saber cómo va a ser el aspecto del monoplaza con el que el bicampeón del mundo busca la 33... y a saber si algo más.

Porque es el coche de la esperanza. El coche en el que, si se repite la mejoría vivida el pasado curso con ese AMR23 excelso, muchas miradas van a estar puestas en ese monoplaza de color verde.

De un color que ya se va dejando ver en las redes sociales dela escudería británica, y es que ya han presentado cómo van a ser las gorras y las equipaciones que vestirán tanto Fernando Alonso como Lance Stroll este curso de F1.

Continuista con respecto a lo que han lucido este año, con ese verde tan mítico de la marca inglesa siendo el predominante en diversos tonos.

Y es que aunque el Stake F1 de Sauber va a tener partes con ese tono fluoroscente tan llamativo, Aston Martin es cien por cien verde.

Es un color que se ha dejado ver y no poco por el podio en el pasado Mundial. No en vano, Fernando Alonso fue el piloto no Red Bull que más veces pisó cajón en 2023.

Ahora toca esperar al 12 de febrero cuando el equipo presente el que será el AMR24. Cuando el equipo presente un coche en el que mucha fe hay puesta.