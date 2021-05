A sus 23 años Max Verstappen es uno de los pilotos llamados a dominar la década en la Fórmula 1. Este curso ya se encuentra metido de lleno en la lucha por el campeonato con Lewis Hamilton, piloto de Mercedes. Aunque de momento parece que es el inglés el que se llevará el gato al agua.

El neerlandés tiene claro que no alargará su carrera hasta los 40 años, tal y como están haciendo Fernando Alonso y Kimi Raikkonen, los dos pilotos más veteranos de la actual parrilla.

"No, no sería lo normal. Quiero correr mientras sienta que me gusta", ha afirmado el de Red Bull en una entrevista al medio 'Racing News 365'.

Para ello todavía quedan muchos años, porque a pesar de su experiencia Verstappen sigue siendo uno de los más jóvenes del paddock. Llegó a la F1 en 2015 al volante de Toro Rosso y desde entonces su carrera no ha hecho más que progresar.

Con el paso adelante de Red Bull Honda y el cambio de reglamento Verstappen se podría convertir en campeón del mundo en los próximos años, el gran sueño de cualquier piloto. Para ello, a corto plazo, tendrá que superar a un Lewis Hamilton (36 años) que sigue en plena forma al volante de su Mercedes.