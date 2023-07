Otmar Szafnauer ya es historia en Alpine. El jefe de los galos, y uno de los principales 'verdugos' de Fernando Alonso en la marca francesa, está sin trabajo tras su despido de un equipo en el que ha estado poco más de año y medio.

Aunque le quedaba hasta hoy lunes, el domingo ya dijo adiós a todos los miembros del equipo en una despedida que, según se desprende de sus palabras, fue más que intensa.

"Yo no tanto, pero había gente llorando y diciendo adiós", cuenta.

Y comenta lo que les respondió ante eso: "Les dije, mirad, sigo vivo. No me he muerto. Voy a estar bien".

"Estaba ya conociendo bien a todos"

"Estaba ya empezando a entrar en sintonía con el equipo y conociendo bien a todo el mundo, y también el cómo motivarlos", relata en palabras que recoge 'Motorsport'.

Porque dice que es ahora cuando empezaba todo: "La marea alta levanta todos los barcos, y estaba empezando a llegar a ese punto".

"Me preocupan las personas que trabajan duro en Enstone y en Viry. Espero que tengan un futuro brillante", sentencia.

De momento, Szafnauer se encuentra sin equipo... pero ya le han visto en el hospitality de Aston Martin. "No voy a hacer comentarios", respondió a eso.