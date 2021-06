Fernando Alonso hizo uno de esos maravillosos trucos de magia al volante que tanto acostumbra a hacer. El asturiano, en el GP de Azerbaiyán, ganó hasta cuatro posiciones en una única vuelta con el Alpine para pasar de ser décimo a sexto y obtener el mejor resultado en su regreso a la F1.

Y por ello, Alpine no ha tenido más opción que rendirse ante tal gesta que todos pudimos ver en Bakú, tras una relanzada absolutamente espectacular en la que se impuso Sergio Pérez.

"La magia de Fernando en Bakú le hace tener el mejor resultado en su regreso a la F1", empiezan los galos en palabras de Marcin Budkowski, uno de los jefazos de la marca.

Luego, reconocen que el asturiano está a tope: "Lo positivo fue su magia. Le hizo ganar cuatro posiciones y acabar sexto, y es una gran recompensa al duro trabajo de todos".

"Alonso está de vuelta. Está en un estado muy competitivo y ahora toca trabajar para la próxima carrera en Francia", dicen los de Alpine.

Eso sí, Budkowski no está del todo feliz: "El ritmo de Alonso no era competitivo y tenemos que entender las razones. No ha sido una buena tarde, en general".

Además, confirmó que Ocon se retiró por un "problema de potencia en su motor".

