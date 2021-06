Mal día para Ferrari. Los de Maranello tuvieron un gran ritmo durante todo el fin de semana pero finalmente han sufrido en carrera.

Sainz salía quinto y ha terminado octavo. Una vez más ha vuelto a perder alguna posición en la salida y luego a tenido un gran error en la curva ocho que le ha hecho perder oportunidad alguna.

"En general, yo creo que no he tenido un buen día. Ya desde la salida el 'feeling' con el coche no era el mismo que en el fin de semana, ha comenzado explicando Carlos para 'Dazn' mientras añadía: "Cada vez que tenía el neumático un poco frío el 'feeling' no era el mejor".

Pese a los problemas que ha tenido, el español busca el lado positivo de la jornada de hoy : "Al menos me da algo en lo que centrarme y en lo que mejorar porque el ritmo en sí no era malo pero definitivamente ese error en la curva 8 me ha costado la carrera".

Sainz todavía tiene problemas en las salidas con el monoplaza, y es que en la mayoría de las citas de esta temporada ha perdido alguna posición nada más apagarse los semáforos. Algo de lo que el de Ferrari es consciente. "Quizás este es uno de los puntos débiles que tengo ahora con este coche, esas salidas y resalidas cuando los frenos y neumáticos están fríos", ha confesado Carlos.

Pese a que todavía tiene que terminar de adaptarse al Ferrari, Sainz es consciente que hoy también ha habido fallos propios: "De todas formas he tenido que perder la concentración en esa curva ocho porque ha sido un error demasiado grande para ser el feeling del neumático, así que es lo que hay. No todos los días son fiesta y hay que aceptar aceptarlo y seguir".

Así pues, Ferrari que salía primero y quinto gracias a una gran jornada de clasificación, se ha visto fuera del podio con Leclerc cuarto y Sainz octavo. Mala forma de terminar el fin de semana para los de Maranello.

La próxima cita será el GP de Canadá el 13 de junio, veremos sí allí mantienen el rendimiento que han tenido en las últimas carrera de la temporada.