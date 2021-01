¿Quién es mejor, Hamilton o Schumacher? Es la pregunta del millón, el debate de moda desde que el británico ha superado en victorias al 'Káiser' y le ha igualado los títulos mundiales.

Jenson Button fue compañero de Hamilton en McLaren, una pareja que hizo eco de su rivalidad, y aunque cree que el piloto de Mercedes está entre los más grandes, no lo ve como el mejor.

"Está ahí. La F1 es un deporte muy inusual. Es un deporte de equipo y eso quedó demostrado cuando George Russell se subió al coche de Mercedes. Normalmente se estaba clasificando como el 15 o el 16 en Williams y luego, de repente, se pone segundo después de Valtteri Bottas y más cerca de lo que Lewis logró en la carrera anterior cuando estaba en el coche. Luego, en la carrera, George lo pasa, se aleja y se adelanta nueve segundos en un punto. Así que es muy difícil juzgar cuál es el mejor piloto porque se trata de un paquete completo", analiza Button en una entrevista para 'Planet F1'.

Este último año se ha criticado mucho la ventaja de los Mercedes y tanto Carlos Sainz como Verstappen aseguraban que con ese monoplaza cualquiera ganaría una carrera. Algo que demostró Russell si no hubiera sido por los errores del equipo en los 'pit stop'.

"Es un coche, es un piloto, es una estrategia. Hay que asegurarse de que todos los mecánicos estén haciendo su trabajo correctamente. Son las paradas en boxes... Es un esfuerzo de equipo completo y por eso me encanta la F1. Pero cuando intentas comparar a cada piloto y dices si es más el coche o el piloto, todo eso es inútil porque nunca puedes responder a eso. Pero Lewis es definitivamente uno de los mejores pilotos que ha pilotado en la Fórmula 1", ha continuado explicando el campeón del 'Gran Circo' de 2009.

Así pues, Button se resiste a elegir ya que no cree que sea oportuno comparar pilotos de distintas épocas ya que los coches, las unidades de potencia y la electrónica han cambiado mucho: "No puedes compararlo con Fangio o Senna, puedes compararlo con quien está compitiendo. Pero puedes ponerlo ahí arriba con Fernando Alonso y Sebastian Vettel. 'Seb' tuvo un año realmente extraño, pero es uno de los grandes. Ganó cuatro títulos consecutivos. Es complicado, pero Lewis definitivamente está ahí arriba. Probablemente sea el más rápido a una vuelta. Pero un Gran Premio no es solo una vuelta, por lo que hay que incluir a muchos grandes pilotos en la lista".

"Michael Schumacher por ejemplo destaca por su dedicación. Su velocidad absoluta probablemente no estaba al mismo nivel que Lewis Hamilton, pero destacó por su dedicación y la cantidad de tiempo y esfuerzo que puso. Algunos de sus movimientos fueron cuestionables en la pista, pero una de las cosas que definitivamente puedes decir de Lewis y lo que realmente me gusta de él es que es muy sencillo. Es genial para los duelos cuerpo a cuerpo. Nunca hará nada fuera de las reglas. Es un piloto muy limpio", ha zanjado Button sobre el debate de quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1.