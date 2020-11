El dominio de Mercedes en la Fórmula 1 es algo ineludible desde hace años. En esta temporada han ganado 11 de las 13 carreras que se han disputado hasta el momento.

Sin embargo, Max Verstappen le restó importancia, especialmente a los grandes números de Hamilton. "Para ser sinceros, el 90% de la parrilla podría ganar en ese monoplaza. No tengo nada en contra de Lewis, es un gran piloto, pero el coche es muy dominante", aseguró el neerlandés en la revista oficial de F1.

Carlos Sainz ha compartido su opinión aunque matizando las palabras: "Estoy de acuerdo. El 90% de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes y haría la mitad de las poles con Mercedes. Pero si a esa mitad de parrilla la pones contra Hamilton y con ese coche, esa media parrilla no batiría a Lewis. Si quitas a Hamilton de la película, cualquier piloto de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes. Hamilton, aunque este en el mejor coche, es uno de los mejores o el mejor desde hace mucho tiempo".

Jenson Button ya advirtió de que hay pocos pilotos en la parrilla que puedan plantarle cara al británico aún en su mismo equipo, algunos como Max Verstappen, Charles Leclerc y Daniel Ricciardo.

"A mí Hamilton me parece uno de los mejores pilotos de la historia, y eso lo sé sin haber sido su compañero. Siempre digo que de compañero de equipo me gustaría tener a los mejores, me genera mucha curiosidad saber cómo debía ser tener a Senna de compañero, o a Schumacher, aprender de ellos, saber lo que hacen para ser tan buenos. Pero sin ser compañero de alguien es difícil saber de qué es capaz con un coche", ha continuado explicando Sainz en la rueda de prensa del GP de Turquía.

Ahora, Sainz tiene que centrarse en lograr buenos resultados para que su equipo pueda luchar por el tercer puesto en el Mundial de Constructores. McLaren está cuarto epatado con Racing Point y a un punto de distancia de Renault, por lo que pueden ser necesarias órdenes de equipo: "La lucha por el tercer puesto está por encima de todo y puede incluso decidir lo que pasa entre Lando y yo. Tendremos que ayudarnos, nuestro coche no es el más rápido y hay que hacer todo lo posible para quedar terceros. Eso implica ayuda mutua que puede decidir la situación entre Lando y yo, no lo sé todavía. Sinceramente, ya me parece un logro no estar muy lejos de él, con la cantidad de puntos que perdí al principio".

Carlos quiere terminar la temporada lo mejor posible, empezó el año con problemas y parece que ya los han solucionado y espera poder despedirse de la escudería logrando acabar entre las primeras posiciones.

Test de diciembre en Abu Dabi

En cuanto a los test de la discordia, los test para jóvenes en Abu Dhabi, el futuro piloto de Ferrari admite que le "interesaría". El madrileño comparte la idea de Alonso de que "con un día y medio para preparar una temporada sin conocer el coche es prácticamente imposible llegar preparado a la primera carrera" y eso hará su "primera mitad de temporada en Ferrari muy complicada, igual que se la hará a Fernando, Ricciardo y compañía".

"No depende de mí. Depende de los intereses de los equipos, que se tienen que poner de acuerdo, y de la FIA. Un día y medio para preparar una temporada es prácticamente imposible, será muy complicado, igual que se le hará a Fernando y a Ricciardo", ha zanjado Sainz.

El piloto se encuentra en Turquía, un circuito que hacía tiempo que no volvía al calendario de la Fórmula 1, un circuito amplio y rápido que será todo un desafío para los pilotos.