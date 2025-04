El Alonso más optimista para la carrera de Baréin: "¿Y si lo logramos?"

"Yo no me voy a rendir"

Fernando Alonso vuelve a superar las expectativas de su propio monoplaza. Con un Aston Martin que hace aguas por todos lados, de donde es imposible encontrar ritmo, el asturiano vuelve a hacer magia para firmar una 13ª posición.

Una vez más, no es un resultado que pasará a la historia, pero hay que darle el mérito que se merece, teniendo en cuenta que su compañero de equipo, Lance Stroll, partirá desde la 19ª plaza y que antes de la clasificación parecía imposible que alguno de los dos pasara el corte de la Q1.

Sin embargo, y a pesar del mal rendimiento del AMR25, el bicampeón del mundo se ha mostrado optimista, aunque también realista. Optaron por montar los tres juegos de neumáticos blandos en la Q1, consiguiendo pasar el corte, pero encontrándose en la Q2 sin opciones.

El accidente de Ocon y los límites de pista de Hülkenberg le permitieron alcanzar la 13ª plaza, un resultado mucho mejor de lo esperado: “He ganado tres veces aquí, así que no me gusta salir 13º. No es el resultado con el que sueño. Pero tenemos que aceptar la situación y dónde estamos en cuanto ritmo, no lo hemos tenido en todo el fin de semana así que salir 13º es lo mejor que podíamos".

"Estoy contento por eso y por el equipo, seguimos trabajando en los momentos difíciles. La carrera de mañana será larga y los puntos pueden estar cerca de nuestras posiciones si tomamos las decisiones adecuadas”, añadió el español ante los medios.

“Había una fina línea, no sabíamos si la Q2 sería posible y utilizamos tres sets de neumáticos blandos en la Q1, los tres que teníamos, porque no sabíamos si los necesitaríamos después. Así que cuando llegué a la Q2 solo tenía juegos usados. Esa es la parte negativa. Pero como digo, no nos rendimos, somos agresivos en las estrategias y las decisiones”, agregó.

En cuanto a los puntos, Alonso no pierde la esperanza: "Igual que es difícil pensar en puntos en la carrera. Pero, ¿y si los logramos? Sería una pequeña victoria para nosotros y un paso a la hora de entender y mejorar el coche. El equipo está trabajando día y noche, no se rinden y yo no me voy a rendir”.