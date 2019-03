Alonso lanza un órdago a McLaren y afirma que está "abierto a cualquier posibilidad" en 2018

En una entrevista con la CNN, Fernando Alonso ha hablado sobre su futuro en la Fórmula 1. El español lanza un ultimátum a McLaren para 2018: "¿Cuánto estoy dispuesto a esperar? Pues no mucho, no mucho".

"Quizás estoy en el final de mi carrera en la Fórmula 1. Tengo 35 años, llevo 16 compitiendo y seguro que me quedan menos años por correr que los que ya he corrido. ¿Cuánto estoy dispuesto a esperar? Pues no mucho, no mucho", llegó a decir Alonso.

Por ello, el piloto asturiano deja entrever un posible cambio en 2018, a la espera de lo que suceda en McLaren: "Acabo contrato este año y tengo la libertad que no tenía años anteriores. Estoy abierto a cualquier posibilidad, salga lo que salga, y dispuesto a disfrutar, que es lo más importante en este momento de mi carrera".