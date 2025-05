Alex Palou vuelve a dejar claro que no quiere estar en F1: "Ya no me atrae"

Alex Palou ha conquistado las 500 Millas de Indianápolis este fin de semana por primera vez en su vida. Tiene claro que la IndyCar es su sitio y no la Fórmula 1. El sueño, que sí se acercó en el pasado, ha quedado atrás. Ha dejado claro que es algo que ahora mismo "no le atrae".

En 'Indy Star' así lo ha dicho: "La F1 ya no me atrae. Por supuesto la sigo. Es una serie enorme, increíble. Soy un gran aficionado, pero no creo que se lo estén pasando tan bien como yo aquí".

"No veo a la gente celebrando con sus esposas e hijos tanto como nosotros. No los veo pasando el rato en la parada de autobuses ni cenando con sus mecánicos. Solo disfruto conduciendo, divirtiéndome y estando con mi gente, así que creo que la F1 es todo lo contrario", apunta el piloto español, que sigue como líder del mundial de la IndyCar.

Su intención es continuar pase lo que pase: "No me quiero ir ahora. Aunque me digan: 'No, tranquilo, puedes volver en uno o dos años'. ¿Qué pasa si de repente todos están aquí y nunca puedo alcanzarlos? Ya no la tenía en mente el año pasado, y no la tengo este año".

Sobre la posibilidad de la F1 dice que cada vez piensa menos en ella: "Cada día la tengo menos, y pienso más en conseguir otra victoria en la Indy 500".

Palou se ha convertido en el primer piloto español en proclamarse campeón de las 500 Millas de Indianápolis. Historia del automovilismo.