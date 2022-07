Álex Palou tenía que arriesgar...y lo hizo. Salía 22º en un circuito muy complicado: el urbano de Toronto, una pista que además no conocía y que se caracteriza por su poco espacio, baches y la dificultad de los adelantamientos. A pesar de ello, el piloto de Ganassi sacó a lucir su mejor versión y logró un sexto puesto muy meritorio.

De hecho, parecía que incluso podía llegar a acabar quinto por delante de su compañero, Marcus Ericsson, expiloto de Sauber en la Fórmula 1, ya que tenía más ritmo que él en ciertos momentos de la prueba.

Sin embargo, ese sexto puesto dejó a Palou con un muy buen sabor de boca y le mantiene aún vivo en la lucha por el campeonato. La carrera la ganó su compañero Scott Dixon.

La clave fue en la estrategia y en la salida, donde el español remontó hasta cinco puestos. Palou paró varias vueltas antes que sus contrincantes, lo que le sirvió para hacer un 'undercut' a algunos pilotos que tenía por delante.

Finalmente, después de varias banderas amarillas, Palou se situaba en octavo lugar y tenía en frente a su compañero Ericsson, con que a punto estuvo de tocarse, lo cual hubiera sido muy duro para el equipo Ganassi. Finalmente, el español fue sexto.

Tras la prueba de Toronto, el líder sigue siendo Marcus Ericsson, que le saca 35 puntos de ventaja a Will Power, segundo clasificado. Álex Palou se sitúa tercero a 37 puntos de su compañero y tendrá la oportunidad de recortar esa distancia en una nueva prueba que tendrá lugar este mismo sábado.

Aunque aún está por ver en qué acaba todo el lío que se produjo entre Palou, McLaren y Ganassi, lo que está claro es que los aficionados del automovilismo pueden soñar en un futuro con Palou conduciendo un monoplaza de F1.

Su fichaje por McLaren le abre las puertas del 'Gran Circo' y podría seguir los pasos de Fernando Alonso y Carlos Sainz. Además, la situación en McLaren es un tanto tensa con su segundo piloto, Daniel Ricciardo. Aunque el australiano hizo un comunicado diciendo que no se mueve de la escudería inglesa, sus malos resultados podrían hacer que no continuara en el equipo y Palou podría ser su sustituto.

Además, el fichaje de Palou por los ingleses incluye hacer un test montado en un Fórmula 1, por lo que habrá que esperar para ver si vemos al español subido a un Fórmula 1 más allá de en unos test.

