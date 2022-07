Tremendo lío se armó en el mundo del motor rozando la madrugada de este miércoles. El equipo Chip Ganassi Racing de la IndyCar, escudería con la que Álex Palou hizo historia en 2021 convirtiéndose en el primer español en ganarla prestigiosa corona, comunicó que el piloto de 25 años seguiría corriendo para la marca tras ejecutar una cláusula de renovación automática.

Tres horas después, el propio Palou tomó la palabra en redes sociales para desmentir el acuerdo: "Recientemente me enteré por los medios de comunicación que esta tarde, sin mi aprobación, Chip Ganassi Racing emitió un comunicado de prensa anunciando que conduciría con CGR en 2023. Aún más sorprendente fue que el comunicado de CGR incluyera una "cita" que no provenía de mi".

"No aprobé ese comunicado de prensa, y no escribí ni aprobé esa cita. Como le informé recientemente a CGR, por motivos personales, no tengo la intención de continuar con el equipo después de 2022", explica.

"Dejando a un lado los eventos desafortunados de esta noche, tengo un gran respeto por el equipo de CGR y espero terminar esta temporada juntos con fuerza", añade.

Pues bien, el culebrón no se quedó ahí y pocos minutos después McLaren hizo oficial su fichaje para hacer un test con el monoplaza de Fórmula 1 de 2021, ser piloto de pruebas y seguir, en principio, con su carrera en la Indy.

"Siempre hemos dicho que queremos el mejor talento en McLaren, y es emocionante poder incluir a Alex en esa lista. También tengo muchas ganas de verlo ponerse al volante de un Fórmula 1 como parte de nuestro programa", señaló Zak Brown, CEO de los de Woking.

"Estoy extremadamente emocionado de unirme a la lista de pilotos de un equipo tan icónico como McLaren. Estoy emocionado de poder mostrar lo que puedo hacer al volante de un Fórmula 1 y ver qué puertas se pueden abrir. Quiero agradecer a todos en Chip Ganassi Racing por todo lo que han hecho por mí", zanjó Palou.

Con Daniel Ricciardo en el alambre y rumores que incluyen a Sebastian Vettel u Oscar Piastri en las quinielas para sustituir al australiano, lo de Álex Palou fue una tremenda sorpresa.

En principio, su lugar no estará a tiempo completo en F1, con la Indy en la mira y la Fórmula E en la recámara, pero seguro que la intención del español con su fichaje por McLaren es dar el salto al 'Gran Circo'. Tiempo al tiempo, quizás tengamos tres pilotos 'autóctonos' más pronto que tarde en la máxima categoría.