El accidente de Fernando Alonso con George Russell en el Gran Premio de Australia y la posterior sanción de 20 segundos que le impusieron al español, ha sido uno de los temas candentes entre los aficionados de la Fórmula 1 en los últimos días.

Algunos pilotos han dado su opinión sobre la acción defensiva de Fernando Alonso y la sanción tan severa que recibió. Entre ellos, Nico Hulkenberg, que ha sido uno de los primeros que han aportado su valoración. El piloto alemán dejó entrever que no es la primera vez que el asturiano utiliza una táctica defensiva arriesgada o incluso peligrosa: "Mi opinión personal, cuando lo vi todo... no me impresionaron mucho las tácticas de Fernando allí, para ser sincero".

El de Haas también ha cuestionado la tardanza de la FIA en sacar una bandera roja de inmediato y la peligrosidad que esto supone en un circuito que tiene los muros tan cerca: "Melbourne, después de todo, es una especie de circuito urbano. Si, por alguna razón, el sistema de banderas o alguien llega tarde, y uno de nosotros hubiera golpeado a George, creo que el resultado y la forma en que se ve ahora también podrían haber sido bastante diferentes".

Hulkenberg quiso remarcar la mala decisión que, bajo su criterio, Fernando tomó en Australia: "Así que creo que si bien esa táctica es bastante común en la F1, en esa curva en particular, con esa velocidad, con una salida ciega, creo que es la curva equivocada para hacerlo y produjo una situación bastante peligrosa".

El veterano se ha mostrado comprensivo con la reacción de Russell al encontrarse repentinamente al monoplaza de Fernando tan cerca: "Es fácil reaccionar exageradamente y perder la parte trasera, como le pasó a George".

Nico ha pedido que se revise esa curva para futuras citas: "Esa curva el año pasado, también con Alex (Albon) que se estrelló allí, esa barrera devuelve el coche al circuito. Estoy seguro de que tenemos que analizar eso y cambiar algo para el futuro, porque eso realmente no es bueno cuando llegas a la curva y tienes un coche en el medio de la pista".

Hulkenberg se mostró escéptico respecto a las declaraciones que dio Fernando Alonso por radio tras el accidente, además de lo que posteriormente comentó a los micrófonos y fue muy crítico con ello.

"Lo que tampoco entiendo es que justo después, en la radio, habla de problemas con el acelerador, como si el acelerador se atascara o no. Pero luego ya no habla más de eso. Él simplemente habla de que es un procedimiento y una táctica estándar. Entonces eso no concuerda y parece haber cambiado de opinión. Pero como dije, eso personalmente no me impresionó mucho", ha cerrado el alemán.