Esteban Ocon firmó en el Gran Premio de Bahrein una de las peores carreras de su trayectoria en la Fórmula 1. En apenas 16 vueltas, el piloto francés recibió tres sanciones, algo nunca visto en la historia reciente de la Fórmula 1.

Todo se desencadenó en la salida, cuando Ocon se situó fuera de la caja en la parrilla, por lo que recibió una penalización de cinco segundos. Al hacer su primera parada, sus mecánicos no respetaron ese tiempo, y empezaron a trabajar en el coche cuando solo habían transcurrido 4,6 segundos, por lo que recibió la siguiente sanción, esta vez de diez segundos.

Y cuando entró por segunda vez, el piloto francés se pasó en 0,1 kilómetros por hora de la velocidad límite permitida en el 'pit lane', por lo que le cayeron otros cinco segundos de penalización.

Esa cadena de sanciones relegó a Ocon hasta la última posición, dejándole sin opciones de pelear por llegar hasta la zona de puntos, lo cual hizo que el equipo Alpine tomase la decisión de abandonar la carrera.

Tras la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí, en la que el piloto francés firmó el séptimo mejor tiempo, fue preguntado por lo sucedido en Bahrein y reveló su reunión con la Federación Internacional. "Era importante entenderlo. Tuve una reunión con la FIA, y lo hablé con el equipo. Ahora ya está claro", dijo Ocon.

El piloto explicó que Alpine analizó lo sucedido y ha tomado medidas para evitar que los dos errores estrepitosos que cometieron en el 'pit lane' no se vuelvan a repetir: "Hemos revisado el procedimiento sobre la parada en la que teníamos que cumplir la penalización, y hemos mirado el límite de velocidad que se superó".

También ha explicado su error al posicionarse en la parrilla de salida, y Ocon se justifica alegando que desde el interior del coche no pudo ver la dónde se había situado. "Puede parecer una tontería que estuviera demasiado a la derecha y es fácil de arreglar. Pero desde donde estamos sentados, te digo que no lo es. Básicamente, no puedes ver nada desde donde estás sentado. Así que es algo con lo que tendré que lidiar. Esperemos que no vuelva a ocurrir", explicó Ocon.

Tras aclarar lo sucedido en Bahrein, Ocon habló de la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí, en la que hizo el séptimo mejor tiempo, que le valdrá para salir desde la sexta posición gracias a la penalización que sufre Charles Leclerc por cambiar las baterías. "Todavía estoy inspirando y tomando aliento porque ha sido una clasificación muy estresante", los márgenes son muy pequeños, y la cantidad de riesgos que tienes que tomar aquí es bastante impresionante", declaró el francés.

Aunque pasó desapercibido para las cámaras, Ocon estuvo a punto de estrellarse en su vuelta rápida: "Golpeé el muro dos veces en mi vuelta rápida, en la curva 1 y en la última curva. Pensé que se había acabado, que había roto algo del coche. Seguí pisando el acelerador a fondo, pensando que no habría pasado nada. Aún así mejoré... probablemente fue lo máximo que podíamos lograr", dijo Esteban Ocon.