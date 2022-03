Marc Márquez ha sufrido dos caídas en la clasificación de Indonesia. El piloto catalán de Honda no ha tenido su mejor día sobre una moto con problemas desde el primer libre, tal y como cuenta, y saldrá 14º tras la sanción a Morbidelli, algo que no le gusta demasiado.

Tras tocar el suelo hasta en dos ocasiones, el de Cervera se explica: "Lo intenté cuando no se podía. Tuvimos problemas inesperados en las Honda desde el primer libre, y luego hubo condiciones mixtas, pero con la pista limpia sufrimos mucho para pilotar de la forma correcta".

"Lo intente en Q1, pero no estaba listo. Y la segunda caída se podía haber evitado, pero era mi última oportunidad. Intenté el interior y se me fue de delante", afirma.

El catalán sabe que va a ser complicado: "Va a ser difícil. Empezar el 14º... prefería el 15º, es un lugar limpio. Con la sanción a Morbidelli salgo por la zona sucia. No fue nuestro día".

Márquez cuenta que en Honda tuvieron problemas: "Pol, Taka, mi hermano... Lo hicimos bien en los test, pero ahora empezamos a sufrir de atrás. Apretamos, pero no pude pilotar. Los neumáticos no son razón porque son iguales. Hay que encontrar el camino".

"El rendimiento está ahí, porque Quartararo ha hecho el mismo tiempo que en el test", dice Marc.

Pero es autocrítico: "Probamos cosas de delante y me confundí. No piloté bien, no estamos tan mal como para acabar 14º en carrera".