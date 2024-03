Marc Márquez ha vuelto al podio en su segundo fin de semana con Gresini. El piloto de Cervera ha completado una remontada espectacular desde la octava plaza para conseguir un segundo puesto que sabe a victoria.

El de Gresini comenzó el día con algunas dificultades después de caerse en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Portugal, aunque al menos el piloto es capaz de explicar el por qué de este incidente: "No ha sido una caída por ir demasiado pasado de vueltas. He puesto demasiado rápido el 'rear device' y al entrar en la curva se me ha sentado de atrás la moto. Tengo que estar atento, pero he tenido una buena salida".

Y tan buena. El ocho veces campeón del mundo supo sacar todo el potencial de su Ducati para batallar por las primeras posiciones, llegando incluso a luchar por la victoria con Pecco Bagnaia. Tras la pasada de rosca en la primera curva del italiano, Marc se metió de nuevo en la batalla por el podio con Maverick Viñales y con Jorge Martín.

En las últimas vueltas de la carrera al sprint, Márquez regresó a la carga para lanzarle la moto a Jorge Martín y conseguir una segunda plaza que se convierte en el mejor resultado del piloto con Gresini.

Sin embargo, lo más positivo para Marc han sido las sensaciones que ha tenido durante el fin de semana: "Lo más importante para mí, vaya como vaya mañana, es que tengo velocidad. Tengo velocidad en los entrenos, en el ritmo, para adelantar... Es otra película".