Un cuarto puesto para empezar. No estuvo nada mal el papel de Marc Márquez en su primer día oficial pilotando la Gresini (Ducati). Rozando el podio y terminando por delante de su compañero de equipo, Alex Márquez. Y en la escudería están alucinando con las sensaciones que tiene el de Cervera.

Carlo Merlini, máximo responsable del Gresini Racing, asegura en 'AS' que Marc no puede parar de sonreír: "Tenía una sonrisa tan grande que casi no le cabía en la cara y cuando Marc sonríe... Un piloto triste no rinde bien y Marc ya es feliz con nosotros. Ese es el motivo por el que fichó por nuestro equipo".

"El de Qatar ha sido un óptimo primer GP de Marc en nuestro equipo. Pienso que ha puesto todo de su parte en su acercamiento al equipo y a la moto y ha puesto todo de su parte, llegando a estar al final de carrera cerca del podio, pero vio que esta vez no le daba para ello y se quedó cuarto. Hay que entender que estábamos en una pista que no es su favorita y que llegó rápido a las posiciones delanteras y que acabó muy cerca del podio en su primera carrera con esta moto. Es un sueño hecho realidad", dice el jefe de la satélite de Ducati.

Ha habido un cambio muy importante con respecto a los test. Porque ahora Márquez sí se ve competitivo: "En los test no sabía exactamente dónde estaba, pero ahora tiene la certeza de que puede estar delante, formar parte del grupo de cabeza y creo que nos vamos a divertir mucho con él. Álex hizo también una buena carrera para empezar y creo que tenemos un buen equipo. Hay cuartos puestos que te dejan mal sabor de boca, pero este cuarto inicial de Marc tiene el sabor de una prestación sólida y sabes que no ha llegado por suerte y que podrá estar ahí delante en casi todas las carreras".

Por último, pide que Ducati apueste por él en el futuro junto a Pecco Bagnaia: "Gresini tiene una Ducati y, si Márquez llama a la puerta, es suya. Quién no querría tener a un piloto como él...".