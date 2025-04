La lección que Pecco Bagnaia aprendió de Marc Márquez en Catar

"Me di cuenta de que él..."

El propio Marc Márquez aseguró tras ganar la carrera del domingo en Catar que antes de que se apagase el semáforo ya tenía en mente la estrategia que quería llevar a cabo.

Lejos de escaparse, el ilerdense optó por quedarse pegado al grupo, situarse detrás de Franco Morbidelli y gestionar los neumáticos.

En contraposición, Bagnaia, que venía en plena remontada tras salir desde la 11ª posición, vio como sus gomas se resentían a partir de la segunda mitad de la carrera.

Y justamente esa fue la lección que aprendió en Losail de su compañero: "Probablemente apreté demasiado, luego llegó el duelo con Morbidelli y me quedé sin neumáticos. Cuando en cierto momento adelanté a Marc, empecé a sentir que los neumáticos se me caían y me di cuenta de que él los estaba controlando".

Su mala clasificación, tal y como explicó en declaraciones que recoge 'Motosan', le lastró en carrera y le impidió aspirar a más.

"La única manera de intentar luchar contra Márquez habría sido empezar cerca de él; no estaba en esa posición y fue culpa mía", explicó.

"El mayor problema, sin embargo, fue empezar undécimo; si no pasa nada especial, es difícil pensar en algo mejor que un podio. No debo encontrarme en esa posición nunca más", zanjó.