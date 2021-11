Pedro Acosta es el campeón del mundo de motociclismo más joven en toda la historia de España. El murciano se hizo con el título en Moto3 con apenas 17 años, y eso que en pleno Mundial tuvo un problema que casi le deja sin victoria.

Un problema de altura, y es que tal y como reconoce el joven piloto creció durante el transcurso del campeonato y eso le hizo tener dolores. Dolores fuertes.

"Cuando empezó el año medía 1,67. Al volver de verano, 1,72. Esos cuatro o cinco centímetros se notan", comienza el de Murcia en palabras para 'DAZN'.

Y es que eso derivó en problemas: "Ha sido algo malo que he guardado en silencio porque no podía poner la excusa de no ganar el Mundial por eso, pero me dolía la espalda".

"No podía tener el mal sabor de boca de no haber sido campeón del mundo por eso", termina Acosta.

El de Murcia, además, no tiene prisa alguna: "Podía haber corrido en MotoGP en 2022, pero qué necesidad hay de quemar y de saltarse etapas".

"Me vale mucho saltar a Moto2 para coger experiencia, y para llegar preparado cuando esté en MotoGP", cuenta.

Acosta, además, sigue sin interiorizar lo que ha logrado esta temporada: "Que se te levanten los pies del suelo puede hacer que te creas más de lo que eres".

"¿Comparaciones? Me comparo conmigo mismo. Así sabré si he mejorado o he empeorado", sentencia el campeón.

