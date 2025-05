La rabia de Álex Márquez tras su doble caída en el Gran Premio de Francia: "Lo que más me enfada..."

Álex Márquez ha sumado su primer 'cero' de la temporada en MotoGP. El de Gresini había puntuado en todas las pruebas hasta ahora y Le Mans ha sido testigo de uno de los primeros fallos de la revelación de la temporada.

La lluvia no supuso un problema para el español hasta bien entrado el ecuador de la carrera. Álex reaccionó muy bien a la aparición del agua. Decidió con acierto el uso de la moto y se colocó en tercer lugar tras las primeras caóticas vueltas.

Detrás de Marc, el pequeño de los Márquez se sintió cómodo y, al igual que su hermano, decidió que arriesgar no era la mejor decisión. Un podio era un gran resultado pero Álex se fue al suelo en una curva. Sorprendentemente, se recompuso y llegó a estar sexto tras la caída pero perdió el control de su moto por segunda vez y terminó abandonando.

El de Gresini fue muy autocrítico tras la carrera: "Cuando llueve, a veces, es mucha lotería. Es lo que me enfada más, es la primera caída. Ha sido, sobre todo, por relajarme. De alguna manera, estaba controlando muy bien los de atrás y iba relajado, quizás demasiado en ese momento. Pero ahí estábamos cogiendo banderas azules en ese momento y me he relajado. Estaba un poquito más lento, pero he dejado antes los frenos y ahí se me ha bloqueado el trasero. Sí que ha dolido más".

"La segunda, culpa mía totalmente. Es verdad que llevaba media moto y ahí tenía yo que respirar un poquito más y acabar. Si no era sexto, acabar séptimo, acabar octavo, acabar décimo. Y esa es la que me enfada. Así que, nada, experiencia de cara al futuro. Creo que hemos hecho la estrategia todo al momento, sabiendo el reglamento en todo momento, que no nos costó y lo habíamos hecho todo perfecto", ha reconocido Álex en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.