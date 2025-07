Botellazo en la cara por ser gay: le lanzan una botella de cristal en pleno centro de Alicante

Nueva agresión homófoba. Ha sucedido en Alicante. Las imágenes son espeluznantes. Una botella de cristal impacta en la cara de un joven. Se llama Daniel y denuncia haber sufrido esta agresión homófoba por parte de unos desconocidos en plena calle en Alicante.

"Me acaban de tirar una botella por ser gay y estar así vestido", relata en el mismo vídeo en el que ha grabado a sus agresores. "Empezaron a reírse de mí y les dije, ¿Qué pasa homófobos? Y conforme estaba diciendo homófobos... botellazo en la cabeza, en la cara", explica.

El resultado ha sido una enorme contusión en la nariz con fractura y desplazamiento del tabique nasal. "Me toqué y vi un montón de sangre", detalla Daniel.

Ha denunciado los hechos ante la policía y también en redes sociales para tratar de identificar a los tres agresores y hacer visible la violencia que todavía sufre el colectivo LGTBI.

"No lo dejéis pasar, no os sintáis avergonzados. Yo no tengo culpa de nada de lo que me ha pasado y nadie tiene culpa de que le agredan por ser como es", defiende Daniel.

Y no es el único. En las últimas horas otra agresión homófoba ha obligado a la cantante Metrika a suspender su concierto en Burgos. "Un trikitron está tirando cositas así que vamos a cancelar el concierto", anunciaba desde el escenario.

Aseguran que les lanzaron objetos en plena actuación y una bailarina trans denuncia que le insultaron. "Me han empezado a llamar maricón, hijo de puta, chupapollas, a desearme la muerte. Hemos tenido que parar dos veces porque no paraban de tirarnos cosas", nos explica. Ella dice que solo quería "compartir mi arte, trabajar".