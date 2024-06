Al término de 2010, tras perderse varias carreras por lesión y después de verse eclipsado por Jorge Lorenzo en Yamaha, Valentino Rossi anunció su fichaje por Ducati como sustituto de Casey Stoner.

Con los de Borgo Paniale estuvo dos temporadas, en 2011 y 2012, antes de volver a Yamaha sin haber logrado una sola victoria con la marca italiana.

El paso del 'Doctor' por el garaje de Bolonia fue un fracaso, pero desde el equipo tienen claro que eso no volverá a ocurrir ya que han aprendido de sus errores.

En declaraciones a 'GPone', el jefe del equipo, Davide Tardozzi, ha asegurado que no se pueden comparar la llegada de Rossi con la de Marc Márquez en 2025.

"Es una apuesta completamente diferente por la preparación que tenemos hoy como casa, como moto, como gestión y como manejo técnico", ha señalado.

"Ese fue el verdadero error cuando contratamos a Valentino en Ducati, no estábamos preparados. Ducati no estaba preparada para gestionar a Valentino Rossi, hoy lo estamos ampliamente", ha añadido.

Además, pone como factor diferencial a Pecco Bagnaia: "Además, recuerdo que tenemos al dos veces campeón del mundo. En el momento en que gestionas a Francesco Bagnaia, no veo por qué no se pueda gestionar también a Marc Márquez. No es que Pecco sea inferior".