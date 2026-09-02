Asencio, condenado por casi cuadruplicar la tasa de alcoholemia a las 6:30 de la mañana

El central del Real Madrid deberá pagar una multa de 14.400 euros y se le ha retirado el permiso de conducir durante ocho meses.

El pasado 16 de agosto, en torno a las 6:30 de la mañana, Raúl Asencio fue parado en un control de alcoholemia en el sur de Gran Canaria mientras conducía su Porsche.

El futbolista del Real Madrid dio positivo en los dos test (0,90 mg/l y 0,88 mg/l) y al superar los 0,60 mg/l, constituye un delito penal contra la seguridad vial .

El canario, que casi multiplicaba por cuatro el máximo permitido, fue condenado en un juicio rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana.

El central deberá pagar una multa de 14.400 euros y se le ha retirado el permiso de conducir durante ocho meses.

Cabe reseñar que este jueves arrancará el juicio en Las Palmas de Gran Canaria en el que Asencio, junto a otros tres exjugadores del Real Madrid (Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García), se enfrenta a una acusación de dos delitos de revelación de secretos.

Si las víctimas ratifican en la vista oral que el futbolista, tal y como se anunció hace meses, realmente les pidió perdón, la Fiscalía Provincial retirará la acusación y no sería condenado al tener una participación secundaria.

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