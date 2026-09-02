El regreso de Carlos Alcaraz, visto por Toni Nadal: ¿Ha hecho lo correcto?

El tío y exentrenador de Rafa Nadal ha destacado la importancia de probarse en el dobles mixto del US Open para jugar finalmente el cuadro individual.

Tras cuatro meses y medio y después de perderse Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon y Cincinnati, Carlos Alcaraz regresó la semana pasada a las pistas en el dobles mixto del US Open de la mano de Serena Williams.

Los dos partidos que disputó junto a la leyenda estadounidense le sirvieron como test para comprobar si estaba ya al nivel adecuado para competir, y vaya si lo está.

Este lunes se deshizo en tres mangas del ruso Roman Safiullin y a pesar de que su saque mejorará con el paso de los partidos, su derecha y su revés estuvieron notables.

En 'El País', Toni Nadal ha analizado su regreso y ha incidido en la importancia de haberse probado antes de competir al mejor de cinco mangas.

"Con buen criterio, decidió participar formando pareja con la veterana jugadora Serena Williams. Aunque el evento es algo más cercano a una exhibición y no es, por consiguiente, excesivamente exigente, el murciano ha podido comprobar, tras disputar estos dos encuentros, que la muñeca ha respondido correctamente y que está totalmente recuperado de la lesión", ha explicado.

El tío y exentrenador de Rafa Nadal considera que su nivel irá a mejor conforme la exigencia de sus rivales aumente.

"El hecho de que en las dos primeras rondas sus rivales sean, a priori, bastante asequibles, le facilitará esta adaptación y le permitirá ir avanzando en el cuadro sin grandes exigencias, así como ir recuperando de forma paulatina su mejor nivel de juego", ha añadido. Este miércoles, turno contra Jaime Faria.