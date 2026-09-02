La sorpresa que se llevó un exnúmero 1 en el debut de Carlos Alcaraz en el US Open

Andy Roddick se ha mostrado muy sorprendido por la "velocidad de su derecha" tras cuatro y meses y medio fuera del circuito por lesión.

El regreso de Carlos Alcaraz es la gran noticia de la semana en el mundo del tenis. Después de casi cinco meses alejado de las pistas, el número 3 del mundo regresó con una sólida victoria ante Roman Safiullin.

Dada la inactividad, se esperaba a un Carlitos golpeando más flojo y siendo más cauto en sus esfuerzos, pero el murciano dejó claro que si ha vuelto es porque se encuentra prácticamente en plenas condiciones.

Andy Roddick analizó el partido frente al ruso en su podcast 'Served' y señaló la sorpresa que se llevó con el español.

"No puedo imaginar un partido mejor que el que jugó Carlos en primera ronda. Me preocupaba la velocidad de su derecha, pero esta vez fue mayor que el año pasado", explicó el exnúmero 1 del mundo.

Es más, cree que su nivel mejorará conforme avancen las rondas: "Cerró bien los sets, sus movimientos fueron impecables. El juego está ahí, y cualquier error que esté cometiendo, solo mejorará con más partidos".

"No sabemos cómo va a estar ni si le dolerá la muñeca, pero en lo que respecta a su desempeño en el tenis, superó las expectativas", añadió.

Otra sorpresa que se llevó Roddick fue con el temple de Carlos: "Pensé que iba a estar bien, pero creí que tendría que ganarse su lugar. Dijo que estaba nervioso, pero no parecía nervioso. Parecía totalmente normal".