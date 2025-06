¿Dirá KTM adiós a MotoGP? Su nuevo jefe hace saltar todas las alarmas

Dijo Pedro Acosta que no iba a esperar toda su vida para ser campeón de MotoGP. Pero quizá no lo consiga simplemente porque el proyecto de KTM se acabe. Su nuevo jefazo, Gottfried Neumeister, no ha sido muy optimista sobre el futuro de la marca austriaca en la categoría reina.

En palabras que recoge 'AS' este lunes, Neumeister dice que "estudiarán" su continuidad en MotoGP: "Si podemos permitírnoslo... pero tendremos que estudiarlo".

Con la aparición de Liberty Media, la empresa que maneja también la Fórmula 1, en KTM creen que la categoría de MotoGP podría dar un importante salto: "Personalmente, soy un gran fan de MotoGP y estoy convencido de que pasarán muchas cosas con la inminente entrada de Liberty Media como nuevo promotor".

Porque esta empresa podría conseguir muchos más ingresos para la competición: "Si entra Liberty Media, entonces se puede esperar mucha más atención...".

"Seguramente también estaría planeando organizar algunas carreras en Estados Unidos, que es nuestro mercado individual más importante. En este sentido, no tomaría la decisión de irnos de MotoGP a la ligera, sino que la sopesaría muy cuidadosamente", sentencia el jefe de KTM.

Y en medio de esas palabras, el futuro de Acosta sigue sin estar claro. La moto no compite como se esperaba y el murciano está lejos de los mejores. Varios equipos estarían interesados en sus servicios y Acosta sabe que si sigue en KTM conseguir victorias será casi imposible.