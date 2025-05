Nueva advertencia de Pedro Acosta a KTM: "Ni acepto esta situación ni tengo paciencia"

Ahora que Yamaha parece haber despertado con Fabio Quartararo, que Honda consigue victorias y podios, que Aprilia logra su primera victoria en Silverstone... es KTM quien no responde. La marca austriaca se está quedando atrás. Y Pedro Acosta ha vuelto a repetir que no tiene ninguna paciencia con esta situación.

Se lo dijo a 'DAZN' después de la prueba de este fin de semana, donde sólo pudo ser sexto a pesar del caos: "Fue una carrera de desesperación. Es muy triste que te esmeres en hacerlo todo perfecto, al entrar en las curvas, al levantar la moto, al salir... y que luego lo pierdas todo en aceleración porque esta moto no tracciona como las demás".

Deja muy claro que no esperará siempre para ser campeón del mundo de MotoGP: "Ni acepto esta situación ni tengo paciencia. Las oportunidades pasan una vez en la vida, y no esperaré toda la vida para ser campeón del mundo".

Directamente pide "ayuda" para que la moto mejore: "Necesito ayuda de la fábrica. No soy solo yo, las cuatro KTM se quedaron fuera de la Q2...".

Acosta tiene 21 años. Acaba de llegar a la categoría reina. Pero sabe que la carrera de un piloto de élite es corta. "Uno es joven hasta que deja de serlo. Puede que crezcas muy rápido y luego desaparezcas. ¿Recuerdan a Freddy Spencer? Llegó, ganó dos títulos, luego tuvo un problema en el brazo y desapareció", reflexiona el murciano después del Gran Premio de Gran Bretaña.

Su paciencia tiene un límite. Lo está repitiendo casi cada fin de semana: "Si otra vez no nos ha quedado claro que tenemos que ponernos las pilas, yo ya no sé cómo tengo que decirlo. No quiero venir a las carreras simplemente a quemar gasolina".

A pesar de todo Pedro dice que confía en los suyos y en que puedan construir una moto ganadora: "Sigo creyendo en el proyecto de KTM. Es una fábrica que quiere ganar. He estado hablando muy seriamente con ellos. Y no me refiero a ganar el campeonato este año o el que viene, sino a sentir que estás peleando por algo en parrilla".