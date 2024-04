La temporada 2024 de MotoGP se preveía algo más positiva para Honda tras las buenas sensaciones en los test de Valencia. Sin embargo, estas expectativas han vuelto a quedarse en nada tras dos fin de semana de carreras y tan solo ocho puntos. La marca japonesa se encuentra último en constructores y con Joan Mir marcando el mejor resultado del equipo en Portugal (11º).

Para este Gran Premio de las Américas en Austin la situación no parece haber cambiado demasiado. Los pilotos de la casa ocuparon los cuatro últimos puestos durante los entrenamientos libres, con Mir terminando por los suelos y finalizando a 2,047 segundos del mejor tiempo marcado por Jorge Martín.

El campeón del mundo de 2020 ha confirmado que no esperan nada de este fin de semana en Texas, ya que están "pagando las consecuencias" de tomar una dirección de desarrollo incorrecta en este 2024: "Ayer no estaba muy convencido de lo de hoy. Estamos teniendo algunos problemas, más [de lo que] probablemente esperaba después de los test de principios de la temporada".

"Este problema, en una pista, en otra y en otra, no está mejorando, no estamos mejorando. Realmente no puedo hablar de cuál es el problema, pero creo que tomamos una dirección [de desarrollo] que no era la correcta, y ahora estamos pagando las consecuencias. Debemos seguir trabajando", añadió el español.

"La cuestión es que detectamos el problema probablemente, y ahora tenemos que trabajar en ello, y lo cierto es que hoy mi posición probablemente no es la real, porque tuve la caída, pero creo que no tuve la oportunidad de pasar a la Q2. El año pasado estuve más cerca, no entré en la Q2 por un par de décimas. De momento, estamos sufriendo más que el año pasado en esta pista, y también en Portimao", resaltó.

Al hablar de las esperanzas niponas de salir de esta complicada situación, el mallorquín asumía responsabilidades: "Lo importante es asumir la responsabilidad sobre lo que está pasando, cambiar rápido e intentar modificar la dirección. Esto es muy importante. Aquí es donde tenemos que ser inteligentes con los test, esa concesión será muy útil para hacerlo".