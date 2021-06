Marc Márquez ha dicho 'basta'. El catalán, campeón del mundo de motociclismo y piloto de MotoGP, ha cargado contra Honda después de haber sufrido una tremenda caída en los Libres de Assen en el GP de Holanda.

"No soy el único de Honda que ha tenido este tipo de caídas. Pol, Álex, Nakagami... Es preocupante", dice.

Márquez considera que esto es algo que hay que solucionar ya: "Hay que arreglarlo este año. Para el próximo Gran Premio. Si no alguno no acaba la temporada. De caídas así sales ileso una vez, pero dos no".

Todo es por el asunto de la electrónica: "Estoy preocupado por esto, porque es nivel de seguridad. Si mejoramos aquí tendremos confianza y se irá más rápido".

"En caídas como esta es donde la electrónica te tiene que salvar. Si los otros son capaces de trabajar bien tenemos que hacerlo nosotros también", afirma.

Márquez insiste: "Hay caídas en que dices que es el piloto en que se cae, pero la electrónica dificulta el ser preciso al cien por cien".

Afortunadamente, la caída de Marc en la pista neerlandesa ha sido un susto. El piloto no tendrá problemas para volver a subirse a la Honda y competir de nuevo tras ganar en Alemania la pasada semana.

