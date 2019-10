"Guerra", "situación alarmante", "burla", "alta tensión"... son algunas de las palabras con las que se ha definido la situación de Ferrari desde la prensa italiana. La desastrosa estrategia de la escudería en Sochi ha avivado los comentarios sobre el futuro del alemán en el 'Cavallino Rampante'.

Desde 'La Gazzetta dello Sport' apuntaban a que Leclerc es claramente el futuro de Ferrari, situación ante la que Vettel no está dispuesto a ceder. Nico Rosberg cree que esta tensión "acabará en un choque", momento en el que la situación se descontrolará.

Lo cierto es que desde Italia califican la relación entre Vettel y Leclerc de "alarmante". Es 'Corriere della Sera' el que hablaba abiertamente de "guerra abierta" por lo ocurrido en Sochi.

"Ya hablaremos después"

El portal 'Motorage.it' va más allá, asegurando que Vettel quiere marcharse a final de temporada debido a esta apuesta de Ferrari por el joven y prometedor Leclerc. Hablan sobre la posibilidad de que Vettel vuelva a 'casa', a una Red Bull con la que consiguió sus mayores éxitos.

No es el primer capítulo de esta guerra. La estrategia con los dos pilotos en Marina Bay también abrió un debate, un momento en el que se benefició a Vettel en detrimento de un Leclerc que mostró su enfado por radio: "No me parece justo, hablaremos después de la carrera".

Ese "ya hablaremos después" se repitió en Sochi. Una situación que parece descontrolada y que podríamos ver explotar en las cinco carreras que restan en el campeonato.

¿Opción real para Fernando Alonso?

Este posible adiós de Vettel a Ferrari dejaría un asiento libre. Muchos serían los candidatos a ocupar este puesto, siendo Fernando Alonso uno de ellos. La sombra de la posible vuesta del asturiano al 'Gran Circo' ha aumentado con el paso de los Grandes Premios, aunque quedaría la duda de si sería en 2020 o en 2021, un año marcado en rojo por muchos.

Ahora, según apunta 'Il Corriere', el objetivo es volver a traer la calma entre ambos pilotos para que esa bomba de relojería no estalle antes de que acabe la temporada. Binotto promete "ser más claro" con sus pilotos en lo relativo a sus estrategias, mostrando la intención de hacer borrón y cuenta nueva en esta tensa situación que se vive en Ferrari.