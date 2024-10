La victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Australia ha sido mucho más complicada de lo que uno se pueda imaginar. A la tremenda batalla en las últimas vueltas con Jorge Martín hay que sumarle el extraño incidente que le ha hecho perder más de diez posiciones en la salida.

Márquez ha reconocido que durante la vuelta de formación un mosquito se ha posado sobre la visera de su casco dejando lo que el ha calificado como "babilla" y obstaculizando de alguna manera la visión de Marc. Es por ello que el español ha quitado una de las láminas del 'tear-off' justo antes de la salida.

Márquez ha tirado el trozo de plástico al suelo con tan mala suerte de que ha ido a parar justo debajo de su rueda trasera. Al arrancar para salir, Marc se ha deslizado sobre el plástico perdiendo potencia y velocidad y quedando relegado nada más y nada menos que a la decimotercera plaza.

El varapalo ha sido tremendo porque en cuestión de segundos Márquez había perdido casi cualquier opción de ganar la carrera: "Ha sido un fin de semana donde hemos estado constantemente en las tres primeras posiciones en los entrenos y esto me ha dado confianza para intentar remontar . Ha habido un momento que pensaba que estaba perdido".

"Pensaba que si Martín se pone a tirar no tengo más para alcanzarle. Pero he visto que se ha puesto a gestionar neumático y digo pues yo no gestiono y a ver qué pasa. Al final he llegado un poco justo pero él también iba un poco igual y lógicamente hemos atacado, como es normal. Él tenía más que perder que yo, así que esto también me ha ayudado un poquito a ese cuerpo a cuerpo", reconoció Márquez en 'DAZN'.

El ocho veces campeón del mundo no entendía cómo le podía haber pasado un suceso así: "Mira que no lo tiro nunca, o intento no tirarlo nunca en parrilla de salida, porque puede pasar esto. No solo a ti, sino a una moto que venga detrás. Pero cuando estaba poniendo el 'front device' se ha puesto el típico mosquito que deja toda la babilla, que veía el semáforo hasta con aguas".