Tras un mes de parón, MotoGP vuelve a la acción este fin de semana en Assen. Allí se reencontrarán Jorge Martín y Marc Márquez, protagonistas de la 'silly season' durante las últimas semanas por el fichaje del octocampeón por Ducati y la marcha del líder del Mundial a Aprilia.

Antes de aterrizar en Países Bajos, el todavía piloto del Pramac ha reflexionado sobre la decisión de los de Borgo Paniale y las previsiones que tiene para lo que resta de campeonato.

El de San Sebastián de los Reyes reconoce que le "frustró" el veredicto de los italianos: "Después de varios años intentando llegar a un equipo y, al final, no haberlo conseguido, pues hay un poco de frustración al principio, pero esto se convierte en motivación y saber usarla para ganar".

Sabiendo que pilotará para un equipo rival en 2025, la gran duda es si Ducati puede llegar a boicotear al español en su lucha por el Mundial contra Pecco Bagnaia.

"No creo que afecte. Voy a trabajar igual siendo piloto Ducati e intentaré pelear por la victoria. Espero que no haya nada por parte de Ducati", ha señalado en declaraciones a 'As'.

"Tengo la tranquilidad de que no van a hacer nada en mi contra y van a darme las mismas armas que a Pecco (Bagnaia) para luchar por el Mundial", ha añadido.

Sobre su futuro equipo, Jorge Martín respira al saber que lo darán todo por él: "Veo que Aprilia es una fábrica que va a darlo todo al 100%, de verdad, por mí y eso me motiva mucho".