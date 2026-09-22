Esteban Ocon, a punto de perder su asiento: los planes de Haas para 2027

Según ha informado 'Auto Racer' este martes, Haas quiere ascender al joven Rafael Camara para que se convierta en compañero de Oliver Bearman.

Quedan pocos asientos libres en la Fórmula 1 de 2027. Casi todos los equipos han confirmado sus alineaciones, pero una de las incógnitas que siguen en el aire es qué ocurrirá en Haas con el cuestionado Esteban Ocon.

Al lado de Oliver Bearman (que todavía tiene que renovar de manera oficial), Haas estaría buscando un nuevo perfil. Y 'Auto Racer' ha dado un nombre: el del brasileño Rafael Camara.

El citado medio ha relatado unas pruebas que Haas le ha hecho a Camara, actual piloto de reserva de Ferrari, y han salido encantados con sus resultados.

Camara se habría convertido así en la apuesta personal de Haas... y también de Ferrari para el futuro.

El jovencísimo piloto brasileño ocuparía el asiento de un Esteban Ocon que está muy discutido y cuyo futuro podría estar lejos de la Fórmula 1 si ningún otro equipo apuesta por él.

El test a Camara

Así habla 'Auto Racer' de las pruebas que hizo el joven Camara: "Los resultados de estas pruebas fueron, en efecto, muy positivos , impresionando a los miembros del equipo, y a Gene Haas en particular, lo que lo colocó inmediatamente en los primeros puestos de la lista de favoritos".

Haas podría anunciar este movimiento de cara a 2027 en las próximas semanas. Y también la renovación de un Bearman en el que sí confían.

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