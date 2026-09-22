David Ferrer y la lista para la Copa Davis: "No es un problema"

El capitán de la Copa Davis se pronuncia sobre la posible convocatoria de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers de cara a la final a 8.

España se ha clasificado para la final a 8 de la Copa Davis y buscará una nueva ensaladera siete años después. A pesar de las audiencias sonadas de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, el equipo español ha superado con nota la eliminatoria ante Chile.

Y ahora la gran pregunta es si volverán Alcaraz y Granollers. Responde David Ferrer, el capitán del equipo. "No es un problema, sino un problema bonito...", dice.

"Cuantos más jugadores tenga para elegir y cuanto mayor sea su nivel, mejor. Me encanta que sea así. Mi función es tomar decisiones y no lo considero algo complicado", explica un David Ferrer que tendrá que volver a convocar a sus jugadores para finales de noviembre de cara a Bolonia.

"Se trata de una cuestión deportiva, nunca personal. Acabamos de terminar la eliminatoria y todavía no estoy pensando en ello. Cuando llegue el momento de hacer la lista, tomaré la decisión con total normalidad", detalla.

Elogios a sus jugadores

Rafa Jódar y Dani Mérida han brillado contra Chile: "El balance es sobresaliente. Rafa y Martín, pese a su juventud, asumieron sus responsabilidades con una madurez increíble. Tienen un gran futuro por delante...".

"En el dobles, Jaume Munar y Pedro Martínez aportaron su experiencia y disputaron un partido extraordinario. Mantuvieron la concentración en todo momento y compitieron a un nivel altísimo", explica el capitán del equipo español.

El objetivo no es otro que volver a ganar la Davis: "Esta semana también ha servido como aprendizaje y como una forma de seguir construyendo un equipo capaz de ganar la Copa Davis en el futuro. No tengo ninguna queja sobre el trabajo de los jugadores. Deben estar muy orgullosos de lo que han conseguido y darle el valor que merece".

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