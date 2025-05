Bagnaia, entre la espada y la pared con la Ducati: "No es eso lo que marca la diferencia"

Tras un fin de semana en el que sumó dos ceros, Pecco Bagnaia se mostró visiblemente decepcionado mientras Marc Márquez comienza a abrir brecha en el campeonato.

El italiano no ha encontrado sus mejores sensaciones con la Desmosedici GP25 desde los test de pretemporada y ha deslizado en más de una ocasión su deseo de volver a la GP24 que le permitió luchar por el título el año pasado.

Pues bien, tal y como ha explicado Michele Pirro, piloto probador de Ducati, Bagnaia tiene en su mano volver a la antigua moto, pero el equipo sabe que no es una decisión correcta.

"No es que él no tenga disponible la moto vieja, así que si quisiera podría volver a la moto del año pasado —ya lo hemos hecho antes— pero no creo que sea el camino, porque también vimos en los test que no es eso lo que marca la diferencia", ha explicado en el canal de Youtube 'Moto.it'.

A su vez, Pirro ha afirmado que cada piloto de la fábrica de Borgo Panigale tiene una moto con pequeños detalles adaptados a su estilo.

"Seguramente, entre las seis Ducati que hay en pista hay pequeñas diferencias, pero no son diferencias grandes", ha explicado.

"Y sobre todo, son diferencias que elige cada piloto y que se adaptan a él. No tenemos motos 'muy diferentes' entre sí. Son motos ajustadas a lo que necesita cada uno", ha zanjado. Queda claro que a Bagnaia se le comienzan a acabar las excusas.