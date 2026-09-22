El CTA entona el mea culpa: "Era roja a Kang-in Lee por la falta a Valverde"

Tiempo de Revisión ha publicado este martes que fue un "error claro y manifiesto del árbitro" y que "el VAR debió intervenir".

El Comité Técnico de Árbitros, a través de Tiempo de Revisión, ha publicado este martes el análisis de las jugadas polémicas del derbi del pasado domingo entre Atlético y Real Madrid.

El foco estaba puesto en la falta de Kang-in Lee sobre Fede Valverde, que se saldó sin ni siquiera tarjeta amarilla a pesar de que el surcoreano pisara el tobillo del uruguayo.

EL CTA reconoce el error de Ortiz Arias, el árbitro de campo y Trujillo Suárez, el del VAR, asegurando que se debería haber mostrado roja directa.

"Kang-In Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacta con los tacos en la pierna con torsión de articulación y riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro. El VAR debió intervenir", señala.

Paralelamente, respaldan el error de identidad interpretado por los colegiados después de la falta de Cuti Romero sobre Bellingham en la que en primera instancia se amonestó al inglés.

"Cuti Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Bellingham. Hay una intensidad con alta carga interpretativa. Miguel Ángel confundió el sentido de la infracción. El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro. En el monitor evalúa el pisotón como temerario. Es tiro libre directo y tarjeta amarilla. El VAR acertó al intervenir", añade.