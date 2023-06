Marc Márquez está atravesando su momento más complicado en MotoGP. La Honda no le acompaña y está muy lejos de los grandes resultados. Algo que siempre ha perseguido. Es un ganador y no tolera no poder ni luchar por victorias. Está "frustrado y enfadado", dice su hermano Alex.

"Enfadado y frustrado. Nunca le vi así porque no sé por qué, pero, al final, cuando lo intentas tantas veces, vas por encima de las posibilidades de la moto, porque es así y por eso vienen las caídas, ahí es donde realmente te frustra, de ver que puedes hacerlo, pero que no tienes las armas para hacerlo. Eso es lo frustrante", ha comentado el piloto de Ducati.

A pesar de ello le sigue considerando candidato: "Sigue siendo favorito. Sí, porque lo vi el domingo en Mugello cómo pilotaba al final y sé que aquí va a ir muy rápido".

Sobre los "secretos" que le ha podido desvelar para triunfar, prefiere guardarlos: "Sí que sé los secretos, pero luego, hazlo. Él te lo dice. Es lo que dije yo en 2019 aquí. Es hacerlos y de la manera que los hace él. Eso es lo difícil...".

Sachsenring es el próximo escenario de MotoGP. Y Alex no es tan optimista: "No tendremos la ventaja de Mugello, evidentemente, porque Mugello es, sino el mejor para Ducati, de los mejores".

"No hay esa ventaja, pero creo que el año pasado fueron bien, que estuvieron cerca de ganar. Yo creo que podemos ir bien y también es un circuito que lo odiaba, pero que a partir de 2019 me empezó a gustar", ha sentenciado el pequeño de los Márquez.