Al-Attiyah, inesperado aliado de Carlos Sainz en el Dakar: "Debería haber podido seguir..."

Los daños de Carlos Sainz en su Ford le obligaron a abandonar el Dakar. La FIA no le permitió continuar y tuvo que abandonar su intento de conquistar su quinto título en las dunas. El que habría sido su quinto campeonato con un quinto coche diferente. Algo que ningún piloto ha logrado. Pero volverá en 2026 con la intención de completar la gesta.

Al madrileño le ha aparecido un inesperado aliado. El que ha sido su gran rival, con muchos tensos momentos de por medio: el qatarí Nasser Al-Attiyah.

Ha dicho en 'Marca' que es decepcionante que no pudiera continuar. Ni él ni Sebastian Loeb. "Que no pudieran continuar es algo decepcionante. Deberían haber podido seguir. Necesitamos todos los coches, cuestan millones y tenerlos fuera del Dakar no es bueno".

En medio de su lucha por el título ha sido sancionado con diez minutos por la organización al llegar a meta perdiendo una rueda de repuesto: "Nunca sabes lo que puede pasar, el líder puede tener un problema, cualquiera de los cinco primeros... no va a ser fácil".

Sigue en la pelea y confía en terminar en lo más alto del podio: "El rendimiento del coche es muy bueno, no hemos tenido problemas grandes, solo unos pequeños contratiempos, pero que nos han quitado tiempo. Este Dakar es muy duro y necesitamos volver más fuertes para la segunda semana".