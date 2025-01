Toque de atención de Carlos Sainz a la FIA tras abandonar el Dakar

Tras una etapa de 48 muy accidentada para Carlos Sainz en la que en la primera parte sufrió un vuelco y en la segunda una sanción de la FIA, el madrileño, a hora y media del líder y con su Ford muy lastimado, anunció que abandonaba el Dakar.

Tras comunicar la noticia, el cuatro veces campeón de la carrera más exigente del mundo compareció ante los medios para explicar su renuncia.

Y es que, a pesar de que el equipo confiase en que podía reparar su Raptor, fue la FIA la que les impidió continuar.

"Cuando hemos llegado aquí han inspeccionado un poco más el coche, y han visto que una de las barras antivuelco estaba muy, muy ligeramente dañada. El equipo ha dicho que era muy sencillo de reparar, pero la FIA no ha querido tomar ningún riesgo, y en ese sentido, quizá esta carrera, sobre todo teniendo la garantía de alguien como Ford, quizá haya que ser un poco más flexible", arrancó Sainz.

Según 'El Matador', la FIA debe cambiar su prisma en estas situaciones: "Yo respeto 100% a la FIA y a sus decisiones, lo que digo es que hay que encontrar un equilibrio, porque a mí, por supuesto, si el equipo cree que no puede repararlo con garantías, no me va a mandar a hacer ningún tramo, pero al final, ayer vieron el coche, apenas se ve que está doblado, me han dejado correr hoy, y si he venido compitiendo hoy, no sé, no quiero hacer ninguna crítica, sino un debate que se pueda abrir. No se puede modificar lo que el reglamento dice, puedes modificar resoldando una pieza".

Ya en el plano personal, Carlos Sainz se mostró triste por su temprano abandono: "Me encuentro muy decepcionado, una de las grandes decepciones de mi carrera, pero, al final, peino canas, y sé que las carreras son así, unas veces salen y otras no, es cuestión de detalles. Luego, si me quedo en casa, seguro que no pasa nada".

De hecho, el madrileño aseguró que lo siente más por Ford que por él: "Hoy vemos que todo el trabajo de un año sirve de poco. Bueno, no sirve de poco, porque el coche es competitivo, y algún tipo de satisfacción te da, porque después de estar con toda la ilusión de preparar el coche, estás todo el año para ello, en tres días irte a casa, es un jarro de agua fría".

"Yo no me escondo. Es un error mío porque al final, entré a 20 km/h en una duna tan profunda que era lo suficientemente rápido como para volcar. No hay que buscar excusas. Me ha pasado en dos ocasiones (la anterior con Audi en 2023) y nos pasa a todos", ha zanjado entonando el 'mea culpa'.