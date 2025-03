El agente de Pedro Acosta cierra la puerta de salida de KTM... pero por ahora

El equipo KTM no ha empezado bien y Pedro Acosta ya ha lanzado algunos avisos. Se está hablando muchísimo sobre su futuro en MotoGP. Y también sobre las opciones que podría tener en la parrilla. Su agente, Albert Valera, ha dicho que no están pensando en una salida... al menos de momento.

En 'Motorsport' el agente del piloto murciano asegura que no ha tenido ninguna conversación: "Yo no he hablado con nadie. Solo llevamos dos carreras, tenemos que estar tranquilos".

"Obviamente, Pedro se esperaba un poco más de KTM en este inicio de temporada, como el resto de pilotos de la marca", apunta sobre el inicio del campeonato. El joven piloto está muy lejos de las Ducati y sobre todo de los hermanos Márquez, Marc y y Alex, que están dominando en este arranque de calendario.

Vuelve a pedir calma y quieren esperar a ver qué ocurre en las próximas carreras, sobre todo cuando llegue la gira europea: "Debemos mantener la calma, estar tranquilos y esperar a las próximas carreras, las primeras de Europa, y a partir de ahí hacer una valoración".

"Puede que en Austin o Qatar haga una gran carrera y la percepción de las cosas cambie, así que vamos a dejar pasar un poco de tiempo. El año es muy largo y esto no ha hecho más que empezar. No creo que sea aún el momento de empezar a pensar en vías de salida de ningún sitio", dice para finalizar Valera.

Para encontrar a Acosta en la clasificación hay que bajar hasta la décima posición. Apenas ha podido sumar trece puntos en dos sprints y en dos carreras. Y si la moto no le ayuda su agente ya ha dicho que dentro de algunos fines de semana podrían empezar las conversaciones con otros equipos.