Honda ha realizado un importante cambio en sus planes. Ha fichado al jefe técnico de Aprilia, Romano Albesiano. Una apuesta para intentar dejar atrás los malos resultados y empezar una etapa para el nuevo reglamento del campeonato de MotoGP.

Y Marc Márquez ha reaccionado durante el Gran Premio de Japón: "El orgullo en la competición es malo. Si pierdes te tienes que tragar el orgullo y ver qué hacen mejor los demás".

"Hay veces que la filosofía hay que cambiarla, hay que adaptarse. Parece que Honda sigue empujando y eso es bueno para el campeonato", explica Marc.

Sobre sus opciones en Motegi, cree que el cuarto puesto es un resultado realista: "Nuestro tiempo real es un cuarto puesto".

"Estoy segundo, pero no estoy contento porque hemos tenido muchos problemas y no hemos entendido nada", desconcertó un poco el español que, aseguró que "la base de la moto era la misma que en Indonesia", ha detallado el seis veces campeón de MotoGP.

Prefiere que no llueva: "Si mañana es en seco, mejor... si ahora me dices que tengo que correr el domingo no sabría por dónde tirar".