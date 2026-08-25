Lo que más valora el jefe de Ducati de Márquez: "Es el que más veces dice 'me he equivocado'"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, desvela cómo es el trabajo de Marc: "Trabajar con él es algo maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo".

Marc Márquez se vistió de rojo y logró el título de MotoGP a las primeras de cambio. El gran campeón respondiendo al dominio de su Ducati. Y en este segundo año está tratando de dejar atrás sus problemas físicos para alcanzar a Jorge Martín.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha contado en 'Moto.it' qué es lo que más valora del trabajo de Marc: "Es el que más veces dice, más que cualquier otro piloto, 'me he equivocado yo', incluso cuando su error ha sido mínimo".

"Trabajar con Marc Márquez es algo maravilloso, que recomiendo a todo el mundo. Cualquier técnico debería trabajar con un piloto como él, por la motivación que sabe transmitir. Sabes perfectamente que cuando está encima de la moto da el 100% de lo que tiene. Puede que en ese momento ese 100% no sea al que estamos acostumbrados, pero él pone el 100% en cualquier situación, también en los entrenamientos", dice el ingeniero de la marca de Bolonia.

Márquez es trabajador y motivador en el equipo: "Marc Márquez es un piloto que sabe motivar a todo el grupo; muchos pilotos, en mi opinión, subestiman este aspecto".

"Ha escrito la historia del motociclismo moderno y hay un motivo por el que lo ha hecho: hace cosas encima de la moto que los demás, objetivamente, no saben hacer. Después, está claro que no me es el mejor en todas las fases de pilotaje, pero en algunas fases lo es sin duda", indica Gigi.

La acción vuelve este fin de semana en Aragón, uno de los escenarios favoritos del piloto de Cervera. Allí ha ganado hasta en seis ocasiones en la categoría reina: cinco con Honda y una con Ducati, la temporada pasada.

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