El fin de semana pasada en Assen, sobre todo durante las ruedas de prensa, una de las preguntas más recurridas fue la decisión de Ducati de fichar a Marc Márquez y desechar a Jorge Martín.

Sobre este entuerto le preguntó 'As' a Pedro Acosta, 'rookie' del año en MotoGP y futuro piloto oficial de KTM.

'El Tiburón de Mazarrón', tan sincero como siempre, afirmó que se "esperaba" que los de Borgo Paniale terminaran eligiendo al octocampeón del mundo por delante del líder del Mundial de MotoGP.

De hecho, deja caer que el de Cervera queda como el "malo" de la "telenovela": "La telenovela se acabó al final y sí que fue un poco como me lo esperaba. En todas las telenovelas, el malo siempre lleva la ventaja".

"Bueno, en las películas tiene que haber un bueno y un malo. Al final, ha sido raro y duro, pero así es la vida. Creo que no había un motivo para decirle que no a Martín, pero tampoco lo había para decírselo a Marc. Martín se jugó el último Mundial y está líder ahora incluso haciendo algún cero. En este momento es el piloto más competitivo de todos y no hay una razón para decirle que no a ninguno de los dos", ha explicado.

Sobre los motivos que llevó a Ducati a tomar dicha decisión, Acosta deja claro que no se dio solo por el plano deportivo.

"Tenemos que entender que esto es un negocio en el que hay mil intereses por ambas partes, tanto por el lado del piloto como por el del equipo, y cada uno ha hecho lo mejor para sus intereses. Veo a Martín contento e ilusionado con Aprilia", zanjó.