Los socorristas son esos 'invisibles' que hay en cada cita olímpica. James Meyer, uno de los voluntarios que lleva ya muchos JJOO a sus espaldas, ha querido reivindicar la labor que hacen tanto él como sus compañeros y dejar atras una frase que les persigue desde Río de Janeiro 2016.

La frase de 'si te sientas inútil, recuerda que hay alguien que trabaja de socorrista en los JJOO'. Una que hace referencia al hecho de la gran cantidad de nadadores y nadadoras de élite que hay en las piscinas de este evento.

Sin embargo, Meyer deja clara la importancia de su trabajo con una sola frase: "Es la primera vez en cuatro JJOO que no he tenido que tirarme a la piscina".

El voluntario quiso advertir de su importancia: "No solo cuidamos atletas. También hay grupos que usan la piscina y tenemos que proteger al evento".

"Con el COVID no se han permitido grupos, y por eso no he tenido que estar en el agua", dice.

Meyer relata cuando salvaron a una persona de morir en el agua: "Sufrió un paro cardíaco. Por cosas así somos necesarios".

Y además deja clara una cosa: "Los socorristas que estamos en estos eventos estamos capacitados para responder a problemas médicos o lesiones que impidan a la persona salir del agua. Esto es más probable que suceda aquí a que pase en una piscina pública. Ahí te preparan para responder ahogamientos".

Meyer cuenta cómo llega un socorrista a los JJOO: "He trabajado en esto desde hace 26 años. La mayor parte de la formación la hacen en la Cruz Roja, y me pidieron que ayudase. Dije que sí, sonaba divertido. Fue en 2008, y lo he seguido haciendo desde entonces".

Claro está, tiene montones de anécdotas: "En 2016 iba en una scooter tras haberme sometido a una operación de cadera. Casi atropello a Michael Phelps".