Hay formas y formas de anunciar las cosas. Michael Bisping, luchador legendario de la UFC, ha optado por esta segunda opción para hacer ver al mundo que tiene algo que no es precisamente tuyo. Se trata de su ojo derecho, que se sacó en plena entrevista para confirmar que es de cristal.

"Por eso solía usar las jodidas gafas de sol", dijo Bisping mientras se sacaba el ojo de la cuenca. La imagen, advertimos, puede ser bastante desagradable.

Michael Bisping shows off his party trick 😮

Crazy to think he won the UFC Middleweight title with one eye 👏 pic.twitter.com/apla4BG4Tw