Zidane: "Vamos a cambiar cosas para el próximo año. Lo vamos a ver con el presidente"

"ESTOY CONTENTO DE VOLVER A TRABAJAR PARA ESTE GRAN CLUB"

El técnico francés fue presentado por segunda vez como nuevo entrenador del Real Madrid. "No me olvido de lo que ganamos, pero no me olvido de las cosas que hicimos mal. Estoy feliz de volver y lo que quiero es trabajar. Quiero poner el club dónde debe estar", aseguró Zidane.