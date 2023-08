Horas después de que el París Saint-Germain anunciase el fichaje de Ousmane Dembélé a cambio de 50 millones de euros, Xavi Hernández ha zanjado cuentas pendientes con el extremo francés en rueda de prensa.

Al ser preguntado por ello, el de Terrasa ha destacado que le dio lo que Dembélé reclamaba en su llegada al banquillo: "cariño e importancia".

"Ha sido un buen chico, nos ha ayudado, le hemos dado cariño e importancia", ha explicado antes de calificar de "decepcionante" su decisión.

"Ha sido una decepción grande que haya decidido marcharse. Ha sido decepcionante, pero él escogió otro proyecto", ha añadido para terminar con un mensaje positivo: "Desearle suerte".

Delicada situación de Ansu Fati

En el plano de salidas, a Xavi también le han preguntado por Ansu Fati... y no ha podido ser más tajante: no puede asegurar que se "quedará".

"No entiendo cuando decís que soy poco contundente, hasta que no acabe el mercado... Estoy contento con él, es patrimonio del club. No sé cómo lo debo decir. El mercado dirá, hay hasta el 31 de agosto. No puedo decir que se quedará porque igual no lo hace. Pero estoy contento con él, es jugador de presente y futuro", ha señalado.